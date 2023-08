Furto in abitazione, arrestato un trapanese

I Carabinieri della Stazione di Erice, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Trapani, hanno proceduto all’arresto di un pregiudicato 41enne del luogo, per furto in abitazione.



L’uomo, già affidato ai servizi sociali per altri reati, secondo i Carabinieri si sarebbe reso responsabile di un furto in abitazione commesso nella frazione Pizzolungo alcuni giorni addietro.

I Carabinieri erano stati infatti allertati dal proprietario dell’abitazione che, tornando dal mare, aveva trovato la casa a soqquadro. Qualcuno, dopo aver rotto una porta finestra, si era introdotto nell’immobile asportando mobili in oro e denaro.



I militari dell’Arma avevano concentrato subito le attenzioni sull’uomo, in quanto alcuni testimoni lo avevano visto nei pressi del luogo del reato. L’analisi dei sistemi di videosorveglianza, secondo i Carabinieri, ha consentito così di trovare ulteriori e dirimenti elementi per la denuncia del pregiudicato. Appena l’autorità giudiziaria è stata messa al corrente di tale presunta violazione, è scattata l’immediata sospensione dell’affidamento ai servizi sociali ed è stata disposta la custodia in carcere.

Il 41enne è stato così ristretto dai Carabinieri nel carcere di Trapani.