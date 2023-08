Marsala: si bonifica, ancora una volta, l’area di via Favara

Marsala, rifiuti lungo l’argine del fiume Sossio in via Favara: sopralluogo del sindaco e del Consigliere Accardi.

Torna l’attenzione nella zona dell’ex via Favara.

A distanza di due anni della prima bonifica sollecitata dal Consigliere Michele Accardi e che abbiamo documentato in un apposito articolo. Il sindaco Massimo Grillo, insieme al Consigliere Michele Accardi e al responsabile di Formula Ambiente Andrea Aiello, hanno potuto verificare lo stato di degrado che insiste nella ex via Favara, che conduce al canile municipale.

La zona, ormai da anni è diventata una discarica a cielo aperto. Dove cittadini, poco civili, buttano di tutto, incuranti del disastro ambientale che provocano. La zona infatti, insiste lungo gli argini del fiume Sossio, che poi sfocia a mare in contrada Casabianca.

Nel corso del sopralluogo, nel disporre l’immediata bonifica dell’area, si è discusso su come porre rimedio all’annosa questione. Sul tavolo sono state poste tante idee. Noi ci permettiamo di suggerire controlli più assidui e bonifiche più frequenti.