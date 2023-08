E’ stata ritrovata Debora Platano, era scomparsa da tre giorni

E’ stata ritrovata Debora Platano, la 29enne di cui si erano perse le tracce a Partinico, in provincia di Palermo. Era sparita da tre giorni, si sarebbe allontanata volontariamente. A darne l’annuncio la sorella Piera che in questi giorni attraverso i social aveva lanciato l’allarme.

“Ringrazio tutti per la condivisione, mia sorella è stata ritrovata”, scrive. La ragazza è stata individuata dalle forze dell’ordine in centro a Palermo, i familiari hanno vissuto giorni di angoscia e paura, il fratello aveva anche precisato, nel suo appello, che Debora aveva la necessità di assumere alcuni farmaci: “Mia sorella ha bisogno dei medicinali per restare in vita – ha detto – se la vedete contattate immediatamente i carabinieri di Partinico. Per favore aiutateci”.

Le ricerche erano partite proprio da Partinico, e si erano estese a Balestrate e ad Alcamo. Nel pomeriggio l’epilogo che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia e a tutto il paese in apprensione per la ventinovenne.