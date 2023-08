Petrosino, il consigliere Giovanni Impiccichè lascia il gruppo di minoranza ma rimane all’opposizione

Giovanni Impiccichè consigliere comunale di Petrosino eletto nella lista di minoranza “Libertà per Petrosino”, da qualche settimana ha lasciato il gruppo e ha formalizzato il suo passaggio ad indipendente nel consiglio comunale.

Consigliere perché ha preso questa decisione?

“Mi ero candidato sposando un progetto che nel gruppo di minoranza non ho potuto portare avanti”.

Che significa di preciso e perchè non ha portato avanti il suo progetto?

“Io sono alternativo al sindaco che ha vinto e al suo programma, ma questo vuol dire alternare le critiche con proposte anche diverse. Ci eravamo trasformati invece in un gruppo di critica a qualunque costo. Io sono un moderato che voleva alternare un nuovo progetto a quello del sindaco Anastasi, proponendoci di collocarci all’opposizione ma in modo costruttivo nell’interesse dei petrosileni”.

E invece…?

“Invece solo prese di posizione pubbliche di critica tramite i media senza alcuna proposta diversa ma che mirasse a rendere fattibile una nostra idea. Per questo motivo non ho firmato gli ultimi comunicati del gruppo la cui condizione non ho condiviso, ma per non alimentare polemiche politiche che non mi appartengono, ho preferito attendere la prima riunione ufficiale del Consiglio comunale per rendere pubblica la mia decisione”

Adesso come si collocherà in aula?

“Sono e resto all’opposizione di questa amministrazione. Cambia solo il sistema di essere minoranza. Lo debbo per rispetto agli elettori che mi hanno votato per una progetto alternativo a questa maggioranza”.