Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo colpo della banda spacca vetrine, la notte scorsa, a Palermo. Questa volta è stata sfondata la vetrina di un negozio di borse di lusso usate in via Trapani 4, in pieno centro. I proprietari del negozio “Très chic vintage” avevano comunicato nella pagina Facebook ai clienti che da ieri fino al 27 agosto il negozio sarebbe stato chiuso per ferie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei rapinatori. Anche questa volta un’auto è stata utilizzata come ariete per sfondare la vetrina.

