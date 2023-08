Marsala: in via Omodei gli alberi ostruiscono i marciapiedi e coprono i cartelli stradali

Le cattive abitudini restano nella città di Marsala. E quello di non curare il verde pubblico o curarlo male, è una costante in Città, soprattutto nel centro storico e urbano, dove gli alberi nei viali o nei polmoni verdi, vengono spesso poco curati o potati male, portando la pianta nel tempo a necrosi.

A distanza di 9 mesi la situazione è sempre la stessa quando crescono i folti rami degli alberi che si trovano nel Fossato Punico tra via Amendola e via Anca Omodei e proprio in questa strada abitanti e negozianti contestano il fatto che, ancora una volta, nessuno viene a potare i rami che arrivano fino a terra, coprendo i cartelli stradali e non consentendo un passaggio pedonale fruibile.

“Lo scorso novembre avevamo segnalato la situazione a mezzo stampa e torniamo a farlo perchè così potrebbe cambiare qualcosa in meglio. Anche la volta precedente è successo, speriamo che questa volta si faccia lo stesso. Però ci vuole più attenzione da parte del Settore del Verde Pubblico del Comune di Marsala”, ci fanno sapere i cittadini.