Lirica e classica, continuano gli spettacoli del Luglio Musicale Trapanese

Dare spazio ai giovani attraverso la valorizzazione delle loro passioni e la volontà di produrre cultura sono gli elementi di queste produzioni della 75ª stagione del Luglio Musicale Trapanese. Gli spettatori in questo lungo weekend, a partire dal 3 agosto, sono stati deliziati dalle melodie coinvolgenti e dalle esibizioni degli artisti, negli spazi della Città di Trapani destinati alla cultura come il Teatro Giuseppe Di Stefano e il Chiostro San Domenico.

È andata in scena l’opera buffa di Gioachino Rossini “Il Barbiere di Siviglia”, nella versione Bologna 1816. Ed ancora venerdì 4 agosto l’atteso “Winterreise” al Chiostro di San Domenico, ha subito alcune modifiche, a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Il prossimo appuntamento in cartellone del Luglio Musicale Trapanese

Martedì 8 agosto, alle ore 19:30, la Torre di Ligny a Trapani si trasformerà in un palcoscenico per il concerto “Tramonto in Musica” che vedrà protagonisti i musicisti Manuel Burriesci e Gianni Burriesci al violino, accompagnati dal pianista Giuseppe Visconti.

I fratelli Manuel e Gianni Burriesci, due giovani prodigi siciliani, dotati di un talento per il violino, guideranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso composizioni di grandi maestri come Paganini, Shostakovich e Wieniawski. Saranno eseguite opere come la “Sonata per violino solo N. 3 ‘Ballade’” di Ysaÿe, “Fantasia sul tema di Faust op. 20” di Wieniawski e molto altro. Il pianista Giuseppe Visconti accompagnerà i giovani violinisti con la sua notoria sensibilità musicale.

Si prospetta un’esperienza speciale, in cui la bellezza della musica si fonderà con lo splendore del tramonto sulla Città di Trapani. Per la sua eccezionalità il concerto è già sold out.

La 75a Stagione estiva è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner del progetto: Airgest SpA, ATM SpA. Media partner: Rai Cultura.