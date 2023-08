E’ morto, a Marsala, l’avvocato Giovanni Salvo.

Fratello di Rino Salvo, storico preside di Industriale e Classico, scomparso per il Covid più di un anno fa, Giovanni Salvo era stato, a lungo, difensore civico della città, per ben 10 anni. E’ stato anche difensore civico per la Provincia Regionale di Trapani.