Lutto nell’Ordine degli Avvocati trapanesi: morto Elio Esposito

Si è spento oggi l’avvocato trapanese Elio Esposito, 89 anni.

Da oltre 60 anni è stato uno dei protagonisti del Foro della sua Città e non solo, ricevendo la toga d’oro nel 2012 per i 50 anni di attività.

Queste le parole del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, Salvatore Longo: “Giurista acuto di indiscutibile livello, esempio di signorilità e di correttezza professionale, maestro della professione per i suoi figli e per i tanti Avvocati che si sono formati presso il suo studio legale. A nome personale, del Consiglio dell’Ordine, dell’intera Avvocatura trapanese e del personale amministrativo, esprimo alla moglie Angela, ai figli Paola, Vincenzo, Giacomo e Antonietta, ai fratelli Italo e Bruno, ai cognati ed ai familiari tutti, il più vivo cordoglio ed il grande rammarico per la scomparsa di un uomo che avrebbe potuto offrire ancora tanto alla professione ed alla vita“.

I funerali si celebreranno lunedì alle ore 11.30 presso la Parrocchia di San Pietro in Trapani.