A Marsala si avviano indagini antisismiche su 8 scuole

Dopo l’avvio del restyling nell’Asilo Nido di Viale Whitaker, sono state avviate indagini sui materiali di costruzione in otto scuole del territorio marsalese e ciò secondo un preciso piano già inoltrato ai dirigenti scolastici. Tutto questo per determinare i parametri necessari alla esecuzione delle prove di laboratorio e successive analisi finalizzate alla valutazione della vulnerabilità sismica, alla verifica delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici.

“E’ una procedura importante che ci consente di accertare lo stato di possibile vulnerabilità in caso di eventi calamitosi in alcune scuole del nostro territorio – Precisano il Sindaco Grillo e l’Assessore Bilardello. Facciamo per assicurare una più sicura fruibilità degli edifici scolastici da parte di alunni e studenti”.

Qualche giorno fa, peraltro, lo stesso assessore Bilardello e il dirigente del Settore Lavori Pubblici hanno effettuato un primo sopralluogo che non ha riscontrato problematiche particolari.

I lavori si sono resi possibili in quanto il Comune di Marsala con DDG n. 125 del 31.03.2023, ha ottenuto un finanziamento, a valere sul PO FERS, dall’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria per l’importo complessivo di € 322.720,41.

L’appalto è stato regolarmente affidato con procedura aperta alla RTP con capogruppo B.F. PROGETTI e altri, che hanno offerto un ribasso d’asta del 35,12%.

La consegna dei lavori è avvenuta lo scorso 19 luglio e le operazioni dovranno concludersi entro 45 giorni.