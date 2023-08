A Marsala nasce il direttivo di centrodestra di Gioventù Nazionale

Anche a Marsala si organizzano i giovani di centrodestra. Gioventù Nazionale approda con Valerio Vinci nuovo coordinatore cittadino che ieri, insieme agli aderenti al movimento, ha incontrato alcuni membri del locale Circolo di Fratelli d’Italia.

E’ grazie all’appoggio del Direttivo Fratelli d’Italia Marsala, se per la prima volta a Marsala nasce il gruppo giovanile di centrodestra, già radicato in altri comuni della Provincia.

Il coordinatore ha affermato: “Sono onorato di essere stato scelto come coordinatore di Gioventù Nazionale nella sede di Marsala. Ringrazio per l’appoggio riservato da parte del direttivo di Fratelli d’Italia Marsala e del direttivo di Gioventù Nazionale della provincia di Trapani. Spero di ripagare al meglio la fiducia data adempiendo al meglio delle mie possibilità alle funzioni e al lavoro da portare avanti, cercando di far crescere sempre di più il “movimento” nel comune di Marsala“.