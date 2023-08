“Il Mare colore dei Libri”: ultima giornata del Festival dell’editoria di Marsala

Terza e ultima giornata, a Marsala, del festival il Mare colore dei Libri, che si tiene in piazza della Repubblica e nelle limitrofe via della Gancia e piazza Filippo Milazzo Maggio, oltre che al complesso monumentale di San Pietro, al Circolo Lilibeo e a Palazzo VII Aprile. In via Garibaldi, invece, la fiera del libro con gli stand di 16 case editrici indipendenti, aperti dalla mattina fino a mezzanotte.

Il festival, giunto alla terza edizione, è promosso da Navarra Editore, con il patrocinio del Comune di Marsala, con sponsor il Consorzio Comieco, le aziende Seristampa e Osmosea.

La direzione artistica è curata dall’editore Ottavio Navarra, affiancato da Daniele Ienna, da Paolo Navarra e da Michaela Di Caprio. “Siamo entusiasti della straordinaria partecipazione che abbiamo registrato nella giornata di ieri – dichiara Ottavio Navarra – I bilanci sugli eventi si tracciano alla fine, ma siamo fiduciosi che anche oggi saranno migliaia i visitatori che ci raggiungeranno”.

Anche per oggi una ventina di appuntamenti tra incontri con gli autori e mostre, oltre che laboratori e letture guidate per bambini.

Alle 20, in piazza della Repubblica, il giornalista Umberto Lucentini presenta il suo libro “Paolo Borsellino 1992…La verità negata”, scritto con Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, edito da San Paolo. Con l’autore dialoga l’avvocato Fabio Trizzino. L’incontro, moderato da Daniele Ienna, nasce in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala. Questo libro è la nuova edizione di quello apparso nel 1994, arricchito di testimonianze inedite. Racconta, quindi, cosa è cambiato in questi ultimi anni.

Alle 21, sempre sul sagrato di piazza della Repubblica, lo scrittore Santo Piazzese presenta “Sei casi per Lorenzo La Marca”, edito da Sellerio. Con l’autore dialogano Renato Polizzi e Leonardo Paladino, del circolo dei lettori di Partanna “Il Club del Voltapagina”. Per la prima volta riuniti in un unico volume sei racconti con protagonista Lorenzo La Marca, biologo per vocazione e detective per necessità. Storie di ironia e tensione, mistero e ambiguità, a volte nerissime.

A seguire, alle 22 in piazza della Repubblica, il noto chitarrista Mauro Di Domenico presenta “Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone”. Con la prefazione di Mauro Pagani e Beppe Vessicchio, il libro, uscito per Edizioni Curci in collaborazione con Demea eventi culturali, dipinge un ritratto di Ennio Morricone, indimenticabile compositore di fama internazionale. Nel volume ventisette anni di incontri, amicizia e collaborazioni, raccontati dall’artista, che concluderà l’incontro con una sua performance. A conclusione, alle 23, in piazza della Repubblica il video mapping a cura di Antonio Mauro, proiettato sulla facciata del duomo di Marsala.

Tra gli altri appuntamenti oggi in programma, alle 17 in piazza della Repubblica Stefano Cascavilla presenta “Essere Mille. Guida allo sbarco in Sicilia per aspiranti garibaldini”, edito da Exòrma. Con l’autore dialoga Milena Cudia. L’evento è in collaborazione con la biblioteca comunale di Marsala. Alle 17, in piazza Filippo Milazzo Maggio, Francesco Vinci presenta “Lo sciopero delle mezze stagioni”, Pubblinews Edizioni e Navarra Editore. Con l’autore dialoga Vincenzo Figlioli. Alle 18, in via della Gancia Franco Blandi e Francesco Tranchida presentano il libro “Appuntamento a La Goulette. Le assenze senza ritorno dei 150.000 emigrati italiani in Tunisia”, edito da Navarra.

Ci sarà pure la presentazione in anteprima della seconda edizione del Festival Matabbia – Siciliani di Tunisia, ideato dalla Banca Marsalese della Memoria. Sempre alle 18, però in via della Gancia, Alessandro Savona presenta “Ci sono io”, edito da Dario Flaccovio Con l’autore dialoga Salvatore Inguì, con le testimonianze di Marco Quattrocchi e Andreana patti. Alle 19, in piazza Filippo Milazzo Maggio, Giacomo Di Girolamo presenta “L’invisibile. Matteo Messina Denaro”, edito da Il Saggiatore. Col lo scrittore dialoga Marco Marino. L’evento è in collaborazione con la Mondadori di Marsala.

Sempre alle 19, in via della Gancia si presenta “Elsa, la sua storia inizia qui. Viaggio nelle radici siciliane della scrittrice Elsa Morante”, a cura di Margo Margherita Cacioppo, edito da Navarra. Con gli autori: Margherita Cacioppo, Francesco Morante, Gabriella Ebano e Margherita Rimi. Modera: Caterina Martinez. Letture di Cinzia Bochicchio.

Alle 20, in via della Gancia, “Storiacce sparse sul sentiero storico”, di e con Walter Lazzarin, che dialoga con Michaela Di Caprio. Alle 20 in piazza Filippo Milazzo Maggio c’è Umberto Li Gioi che presenta il suo libro “Il Marsala racconta. La gloriosa storia della squadra azzurra raccontata dai protagonisti dei campionati dal 1967 al 2000”. Con l’autore dialoga l’allenatore Uccio Marino. Moderato da Nicola Donato, l’incontro è in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala.

Alle 20 in piazza della Repubblica, premiazione del concorso Narrazioni Etiche, a cura di Comieco. Alle 21, in via della Gancia, Leonardo Aldo Penna presenta il suo libro “Giochi di palazzo”, edito da Navarra. Alle 22, nello stesso luogo, “Il sogno di essere invisibile”, letture calviniane a cura di Francesco Vinci, con Fabiola Filardo, voce recitante, e Maria Luisa Pala, al flauto.

Nella giornata di oggi, visita gratuita come consuetudine di ogni prima domenica del mese, a Parco Archeologico di Lilibeo, a pochi passi dai luoghi del festival. Guida d’eccezione per i visitatori, proprio per l’occasione del festival, la nuova direttrice del parco, Anna Occhipinti.

Si chiude il festival e si chiudono oggi pure le mostre in corso, tutte a ingresso gratuito: a Palazzo VII Aprile “Il Marsala”, esposizione di etichette storiche di vino Marsala, della collezione del dottore Mario Arini; al Circolo Lilibeo “Immersioni”, con opere in plastica riciclata e video installazioni. Quest’ultima è nata in partenariato tra il Mare colore dei Libri e il Festival del Torto.