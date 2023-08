L’Aprilia di Espargaro vince a Silverstone, Bagnaia secondo

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia) sorpassa all’ultimo giro Francesco Bagnaia (Ducati) e vince il Gran Premio di Gran Bretagna, tappa del Mondiale della motoGp. Piazza d’onore dunque per il piemontese campione in carica e leader della classifica piloti, terzo posto per il sudafricano Brad Binder (Ktm) a 0″610, quarto il portoghese Miguel Oliveira (+0″750), quinto lo spagnolo Maverick Vinales (+2″101). Sesto posto per la Ducati Prima Pramac di Jorge Martin, settima la Mooney di Luca Marini, ottavo Jack Miller (Ktm), nono Johann Zarco (Ducati Prima Pramac) e decimo Raul Fernandez (Aprilia). Il poleman Marco Bezzecchi (Mooney) scivola a 15 giri dalla fine mentre era secondo alle spalle di Pecco Bagnaia; dalla gara era già uscito il vincitore della Sprint Race di ieri, lo spagnolo Alex Marquez, per un problema al cambio della sua Ducati.

– foto LivePhotoSport –

