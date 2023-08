E’ Gaspare Arini, 49 anni, la vittima dell’incidente in via Trapani di ieri pomeriggio. Si tratta di un panettiere che gestisce un’attività in contrada Ranna. Con la sua Panda è andato dritto contro il muro.

Non si conoscono ancora i motivi, al vaglio della Polizia Municipale, ma non è escluso un malore improvviso. Arini è stato trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Grande sconcerto per la morte di Arini, che lascia moglie e figlie.