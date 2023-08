Domenica da bollino rosso per gli incendi anche in Provincia di Trapani

Domenica “rossa” per gli incendi in Sicilia. Stando al bollettino della Protezione civile saranno zone ad alta pericolosità Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani: in queste province è stato dichiarato livello “rosso” di attenzione rischio incendi, nonostante la pioggia dei giorni scorsi.

Pericolosità media per Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, con livello di preallerta rischio incendi. Rischio ondate di calore livello 1 a Catania.

Come dicono le previsioni meteo infatti, dopo qualche giorno di temperature più calmierate, si va verso il 10 agosto e il periodo che precede Ferragosto dove il caldo tornerà a farsi sentire.