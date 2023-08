Abbandono di rifiuti dall’auto a Petrosino: “Vi ricordiamo la confisca del mezzo”

“Ricordiamo agli incivili che chi abbandona rifiuti per strada, in qualsiasi angolo del territorio, viene identificato e sottoposto a sanzione amministrativa fino a 3.000 euro (ai sensi del D. L.VO 152/2006) e alla confisca del mezzo, auto o motoveicolo (in ottemperanza alla delibera di G.M. n. 132 del 6 dicembre 2022)”. Così scrivono nella pagina Facebook dal Comune di Petrosino, dopo aver ‘beccato’ delle persone scendere dalla propria auto e abbandonare l’ennesimo sacco dei rifiuti.

«Non è possibile tollerare la continua presenza di rifiuti in strada o la nascita di micro discariche che vanificano gli sforzi che quotidianamente facciamo, soprattutto nella stagione estiva, per garantire il decoro della nostra città – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. Gli incivili però non hanno scampo, perché vengono individuati attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ambientale presenti nel territorio che riprendono le targhe di auto e moto nell’atto di abbandono dei sacchetti di spazzatura».