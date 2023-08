“a Scurata” torna con il concerto ‘Venti’ de I Musicanti e Luana Rondinelli

“Venti” che suonano e raccontano storie del sud del Mondo, “Venti” che parlano e cantano siciliano, “Venti” che conoscono la loro provenienza e identità, eppure sono “Venti” curiosi che esplorano le terre lontane alla ricerca di musiche antiche ed esotiche, di storie umane che possano toccare il cuore, di ritmi che lo facciano battere in questo nostro essere “isola” dove il mare è una culla di sogni e di pensieri, una via d’uscita che anticipa la libertà, un orizzonte che tanto assomiglia ad una casa.

Martedì 8 agosto alle ore 19,30, il teatro a mare “Pellegrino 1880”, nella antica Salina Genna, accoglierà “VENTI”, il concerto-evento de I Musicanti di Gregorio Caimi con la partecipazione dell’attrice Luana Rondinelli.Si tratta del quinto evento iscritto all’interno della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, kermesse ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. nel teatro che si trova all’interno della riserva naturale dello Stagnone.

Un appuntamento atteso in quanto rappresenta la summa dell’opera del gruppo fondato nel 2003 dal maestro Gregorio Caimi, che proprio quest’anno compie “Venti” anni. Un titolo che non è solo un numero, in quanto è la Rosa dei Venti, con la sua potenza generativa e la sua capacità evocativa, a rappresentare l’arte de “I Musicanti” di Gregorio Caimi in occasione del ventesimo compleanno del gruppo che ha fatto della ricerca etnica, sociale, ritmica la sua vocazione e la sua poetica.

Proprio l’8 agosto uscirà il disco “Venti”: una raccolta di brani, per l’etichetta toscana EmdabliumEm, che con l’occasione sarà disponibile anche in vinile. “A testa mi rici” (2003); Assumma Assumma” (2005); “…pi nun perdiri lu cuntu…” (omaggio a Rosa Balistreri – 2007); “Arsura” (2011); “Genti” (2014); “Fimmini e omini” – singolo (2015), “Pietre di Sicilia” – omaggio al poeta Renzino Barbera (2016), “Terra Madre” – singolo (2018), “Lamento pi la morte di Turiddu Carnivali” (2020), “Guarda avanti” (2021), “Sciara prima c’agghiorna” (2022) sono solo alcuni dei dischi realizzati in questo ventennio di ricerca e sperimentazione.

Il concerto vedrà in scena I Musicanti in formazione completa: Dario Li Voti: batteria e programmazioni; Alessio Cordaro: basso elettrico; Gianluca Pantaleo: contrabbasso; Gregorio Caimi: chitarre; Natale Montalto: fisarmonica; Ceo Toscano: violoncello; Maria Luisa Pala: flauti; Irene Sciacca: voce; Debora Messina: voce; e ancora Antonio La Rosa: fonico e Antonino Manlio Di Bella: fonico – con la partecipazione dell’attrice Luana Rondinelli – per offrire – nel teatro a mare, ormai divenuto “Isola dell’arte” – il canto di un’evoluzione dove scelte stilistiche e contaminazioni hanno segnato un viaggio artistico che nasce etnico e diventa universale, senza mai perdere l’identità mediterranea.

Luana Rondinelli porterà sul palco a pelo d’acqua quattro brani – uno dei quali è un monologo dedicato a Rosa Balistreri, di recente interpretato da Donatella Finocchiaro nel teatro greco di Siracusa – dando voce all’arte in lingua siciliana che contraddistingue la sua poetica e quella de I Musicanti, dove la musica e la semantica di una terra suonano all’unisono, raggiungendo emozioni e sentimenti che sanno di sole, sale, dolore, passione civile e struggente amore.

“A fine serata – anticipa Gregorio Caimi, direttore artistico della rassegna – il Movimento artistico culturale conferirà un riconoscimento ad un intellettuale marsalese che si è distinto per la sua attività a livello nazionale ed oltre. Il Mac, infatti, punta alla valorizzazione della bellezza, del merito e della cultura nel nostro territorio e anche premiare gli esempi di eccellenza è un modo per farlo”.

Biglietti ZONA A 15,00 euro – ZONA B 13,00 euro + dpInfo su https://www.scurata.it/i-musicanti-di-gregorio-caimi-venti08-agosto/ Biglietti on line su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/27545