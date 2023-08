Schifani “Torna operativo il Terminal A dell’aeroporto di Catania”

CATANIA (ITALPRESS) – “Avevamo preso questo impegno con i siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi ritorna operativo il Terminal A dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. L’ordinanza dell’Enac adottata pochi istanti fa, dopo le opportune verifiche e analisi, permette allo scalo di tornare in condizioni di normalità”. Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani dopo il via libera arrivato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile alla riapertura del Terminal A dello scalo catanese.

“Si tratta di un risultato raggiunto grazie alla solidarietà istituzionale e allo spirito di collaborazione dimostrati da tutti gli enti coinvolti che hanno accolto il nostro appello per arrivare rapidamente a una soluzione. Voglio ringraziare chi in queste settimane si è speso senza sosta per raggiungere questo obiettivo, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, ha seguito da vicino con spirito di servizio e concretezza ogni fase dell’emergenza, il personale dell’Enac e il suo presidente Pierluigi Di Palma per l’attenzione con cui hanno seguito tutta la vicenda e i vertici della Sac”, aggiunge.

“Un ringraziamento particolare va al ministro della Difesa Guido Crosetto e all’Aeronautica militare che, con il suo supporto logistico, ha contribuito a mitigare i disagi per i viaggiatori, disagi che non avremmo mai voluto si trovassero ad affrontare. Il ritorno alla piena operatività dell’aeroporto rappresenta anche una garanzia per l’intero settore turistico siciliano che continueremo a sostenere in accordo con il governo nazionale che ha dimostrato grande attenzione nei momenti più difficili”, conclude Schifani.

– foto: Agenzia Fotogramma –

