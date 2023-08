Ruba in una villetta a Pizzolungo, preso grazie alle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato un pregiudicato del posto, 41enne, per un furto in abitazione che avrebbe messo a segno negli ultimi giorni a Trapani.

I Carabinieri hanno minuziosamente analizzato le immagini estrapolate dagli impianti di video-sorveglianza della zona e sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile del furto in abitazione perpetrato in località Pizzolungo il 1° agosto scorso.

Secondo i Carabinieri, il 41enne, già sottoposto ad una misura alternativa per altri reati, si sarebbe furtivamente introdotto in una villetta della zona scavalcando il muretto perimetrale e, avrebbe portato a termine la sua razzia rimanendo nell’immobile per pochissimo tempo.

Le tempestive indagini della Stazione Carabinieri hanno consentito di rintracciare l’uomo che, vistosi scoperto, confessava ai Carabinieri di aver nascosto la refurtiva in un’aiuola non lontana dalla propria abitazione. I carabinieri hanno così recuperato il maltolto riconsegnandolo al legittimo proprietario.

L’uomo è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Trapani, per l’ipotesi di reato di furto in abitazione.