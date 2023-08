Rinviato il concerto di Giovanni Sollima al Teatro Antico di Segesta

Il Segesta Teatro Festival comunica che il concerto “Giovanni Sollima Band”, in programma il 4 agosto al Teatro Antico è stato posticipato, causa maltempo, al 13 agosto alle ore 21.30 al Tempio di Afrodite Urania.

I biglietti già emessi per il 4 saranno validi per il 13 agosto.

Per coloro che, invece, volessero chiedere il rimborso potranno procedere con le seguenti modalità: per i biglietti acquistati online o tramite call center CoopCulture (0923/1990030) va effettuata apposita richiesta alla mail etickets@coopculture.it; per i biglietti acquistati presso la biglietteria del Parco archeologico di Segesta si potrà richiedere il rimborso presso la stessa.

Gli spettatori che hanno acquistato online o attraverso le prevendite autorizzate Vivaticket potranno richiedere il rimborso compilando il modulo online disponibile da lunedì 7 agosto (https://shop.vivaticket.com/ita/annulli) entro e non oltre l’11 agosto 2023. Le richieste di rimborso verranno esitate dopo la scadenza del termine previsto.

Per ulteriori informazioni o per la sostituzione con un altro spettacolo fra quelli in programma nel cartellone del Segesta Teatro Festival, escluso l’appuntamento del 6 agosto già sold out, è possibile contattare il call center del Festival al n. 389 295 9634 (dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00) oppure inviare una comunicazione al seguente indirizzo mail:

segreteria@segestateatrofestival.com.