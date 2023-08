La Polizia arresta alcamese per detenzione di marijuana ai fini di spaccio

Ennesimo blitz antidroga conclusosi con l’arresto di un pregiudicato alcamese di 61 anni per detenzione ai fini di spaccio di marijuana occultata all’interno dell’abitazione allestite come punto di spaccio.

Nell’ambito di predisposta attività di contrasto al traffico di stupefacenti, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. alcamese ha operato una serie di perquisizioni nei confronti di soggetti pregiudicati con l’ausilio di unità cinofile.

L’attività in parola ha consentito di procedere all’arresto nella flagranza di reato di un noto pregiudicato alcamese, trovato in possesso di ben 107 grammi di marijuana che venivano rinvenuti grazie all’apporto operativo fornito dall’unità cinofila; non a caso lo stupefacente – una buona parte già suddivisa in dosi pronta per essere smerciata – veniva abilmente occultato in diversi punti dell’abitazione per rendere difficoltoso il suo rinvenimento.

Alla luce della ricostruzione che precede e considerato i precedenti penali e di polizia del pregiudicato alcamese, si procedeva all’arresto nella flagranza di reato dello stesso con l’accompagnamento dell’uomo presso il proprio domicilio per essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; a seguito dell’udienza di convalida celebrata innanzi al G.I.P. del Tribunale di Trapani, venivano applicate le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G..

Altra perquisizione domiciliare effettuata a carico di un altro pregiudicato alcamese di anni 40, ha consentito di rinvenire altro stupefacente del tipo hashish in modestissima quantità per il quale veniva contestato il solo illecito amministrativo per la detenzione finalizzata al consumo personale.