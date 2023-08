A Marsala gli eventi di venerdì rinviati al sabato per pioggia

A causa della pioggia che dalle 19 di ieri ha colpito Marsala e in generale il centro-sud Italia, alcuni eventi sono stati rimandati.

In particolare le presentazione dalle 19 in poi del Festival “Il mare colore dei libri” sono stati spostati alla giornata di oggi. Presto ci sarà una nuova comunicazione.

A causa della pioggia il Comitato Organizzatore ha deciso di rinviare a oggi, 5 agosto, l’inaugurazione della 71ª edizione della Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti già prevista per ieri sera.

“Siamo profondamente dispiaciuti ma a causa delle avverse condizioni meteo-climatiche e della pioggia in particolare, siamo stati costretti, a tutela di tutti, a rinviare la cerimonia inaugurale e la Commedia dialettale “Tappu supra tappu” di Giovanni Maniscalco. Resta confermato comunque l’intero programma – afferma il Presidente Antonino Genovese. Domani daremo notizie più precise. Ci scusiamo con tutti per questo inconveniente non dipendente dalla nostra volontà”.

Anche lo spettacolo “Medea – la Strania” al Convento del Carmine è stato rinviato a data da destinarsi.