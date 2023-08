Mari mossi, vietata la balneazione in tutta la costa trapanese

Oggi si prevedono mari mossi dopo l’improvviso temporale di ieri, dalle 19 alle 23. E’ vietata la balneazione per la giornata di oggi, ad eccezione della costa ionica, ed è raccomandato anche non fare traversate dalle coste africane a quelle siciliane con barconi di fortuna per evitare così l’ennesima tragedia del mare.

Sono previsti mari agitati per quanto riguarda la costa del trapanese e gran parte del litorale meridionale con altezza onda compresa fra i 2.5 e i 3 metri con picchi di 4 metri fra Marsala e Mazara del Vallo. Molto mosso il mare su tutta la costa tirrenica con altezza onda compresa fra 1.5 e 2.5 metri. Quindi è vietato fare il bagno.

La Protezione Civile regionale ha inoltre diramato un aggiornamento pomeridiano di avviso allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico valido fino a oggi, raccomandando la massima prudenza.