Mare Music Festival: due giorni di dj in spiaggia a San Vito

L’associazione Creo per le date del 10 e 11 agosto 2023 organizza in sinergia e collaborazione con il comune di San Vito lo Capo, in una delle più belle e famose spiagge d’Italia meta turistica del mondo intero, due giorni di pura musica con il “Mare Music Festival” alla consolle si alterneranno Dj internazionali provenienti da tutto il mondo. Si potrà ballare per l’intera giornata, l’orario del festival sarà dalle 12.00 alle 01.

Importanti partenrs hanno sposato l’evento, come Red Bull e Campari, all’interno del village si troveranno diverse aree destinate al food, al relax e al drink, inoltre diverse attività si potranno svolgere durante l’intera giornata, come corsi di yoga con istruttrice qualificata, escursioni in sup e canoa con il campione italiano Leonardo Vasile, scoprirete dal mare le meraviglie che vi offre San Vito lo Capo, sarà possibile , per chi lo richiede, campeggiare presso un camping convenzionato.

Due giornate dedicate alla musica proposta da dj di fama mondiale che si alterneranno con brani house tra i più conosciuti.

Fra i talenti più importanti che si avvicenderanno sul palco ci saranno:

Caruan

Cinthie “migliore dj donna house del 2022”

Francesco Farfa

Germano Ventura “Club illuminati Roma”

Laurine & Cecilio

Meat

Outcast-Torino “Alex Dima – Cristian Sarde”

Robert Owens “USA cantautore, produttore e dj di talento, la voce più celebre della music house mondiale”

Shonky “del trio Apollonia, che si sfiderà a duello musicale con Traumer”

Traumer

Binh “astro nascente della musica elettronica”

Alexia Glensy, Gabbs

Cristina Viviano “ musicista live”.

E’ possibile acquistare i biglietti giornalieri ed il full pass per i due giorni sulla piattaforma ticketsms.it, per info e contatti: press@maremusicfestival.it, oppure le nostra pagine social @mare_music_festival.