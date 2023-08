Inquinamento Egadi: anomalie solo ai Terminal, l’acqua è nei parametri

In riferimento alla notizia di un presunto inquinamento idrico nelle Egadi diffusasi in queste ore, l’Amministrazione comunale rassicura i cittadini: l’acqua distribuita nelle tre isole risulta nei parametri dal punto di vista igienico sanitario.

Le uniche tre anomalie, riscontrate a seguito di un controllo di routine eseguito lo scorso 20 luglio, riguardano esclusivamente il Welcome terminal di Favignana e il Welcome terminal e un’utenza privata di Levanzo. Solo in questi tre casi è emersa una non conformità dei parametri microbiologici esaminati, risultati lievemente superiori alla norma.

L’Amministrazione comunale ha immediatamente avviato le procedure di verifica e correzione delle non conformità rilevate dall’Azienda Sanitaria Provinciale solo e specificatamente per queste tre utenze. In attesa degli esiti, in via precauzionale, il sindaco Francesco Forgione ha vietato l’utilizzo dell’acqua a fini potabili e alimentari, se non previa bollitura, nei due Welcome terminal e nell’:utenza interessata. Le ordinanze hanno carattere temporaneo. Nessun’altra anomalia, si precisa, è emersa nelle altre utenze di Favignana, Levanzo e Marettimo. Si allegano le due ordinanze emesse dal sindaco per le sole tre utenze in oggetto.