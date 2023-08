Incidente mortale a Marsala: auto finisce contro un muro

Un uomo di 49 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Marsala, Gaspare Arini. È rimasto vittima di un incidente stradale in via Trapani. Ancora non si conoscono le cause, ma è l’ennesimo incidente autonomo: l’uomo si è schiantato contro il muro vicino l’Istituto Commerciale.

Subito sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il 49enne in ospedale. Qui purtroppo i medici hanno solo potuto constatarne la morte.

La Polizia Municipale ha effettuato i primi rilevamenti. Non si esclude il malore.