Un grave incendio è divampato stamani a Trapani. Un cittadino ha chiamato i Carabinieri per delle fiamme che si sono sviluppate dall’ingresso di una vecchia palazzina di tre piani in via Corallai, al numero civico 42.

Sul posto sono giunti repentinamente i militari della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco che hanno fatto evacuare tutti gli occupanti, mentre il fumo ha avvolto l’edificio.