Prosegue a Marsala “Il mare colore dei libri”, alcuni incontri anticipati e altri recuperati dopo il maltempo

Prosegue a Marsala il festival il Mare colore dei Libri, che si tiene, fino a domani, in piazza della Repubblica e nelle limitrofe via della Gancia e piazza Filippo Milazzo Maggio, oltre che al complesso monumentale di San Pietro, al Circolo Lilibeo e a Palazzo VII Aprile. In via Garibaldi, invece, la fiera del libro con gli stand di 16 case editrici indipendenti, aperti dalle 17 a mezzanotte. Anche per oggi, una ventina gli incontri nel programma della terza edizione del festival, promossa da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala, con sponsor il Consorzio Comieco, Seristampa e Osmosea.

Al programma previsto per oggi, si aggiungono alcuni eventi rinviati ieri a causa del maltempo, mentre altri verranno recuperati nella giornata di domenica. Alle 17, in piazzetta Filippo Milazzo Maggio, l’autore Rosario Esposito La Rossa presenta “Spacciatori di libri”, edito da Coppola. Con lui dialoga Luca Arenella. In contemporanea sempre alle 17, in via della Gancia con l’autore Massimo Crifò Antonello si presenta “la Locanda del tè”, edito dall’Associazione Terre Sommerse.

Viene anticipata alle 17 la tavola rotonda “Le sfide della raccolta differenziata in Sicilia: cosa resta da fare per fare bene”, a cura del Consorzio Comieco, sponsor del festival.

Alle 19 si recupera un altro evento molto atteso, che era programmato ieri. In piazza della Repubblica viene proiettato in anteprima il documentario “Marsala, 11 Maggio 1943. Racconti di guerra e di rinascite”, ideato e curato da Daniele Ienna, con le riprese e il montaggio di Sergio Martino. A seguire, la professoressa Rosa Martinez parlerà di “Quegli anni del dopoguerra”.

Alle 20 Achille Sammartano presenta “In tutta onestà”, edito da Navarra. Lo scrittore dialoga con Vita D’Amico. In prosecuzione, alle 21 sempre nella centralissima piazza della Repubblica, è in programma “Marsala, un vino da leggere. Viaggio tra storia, gusto e letteratura”, un incontro sul Marsala e la sua storia con suggestioni e richiami sul connubio vino e letteratura. Sul palco i professori Giovanni Alagna, Nicola Trapani e Antonella Chinnici. Modera Roberta Urso, delegata regionale Sicilia per l’Associazione Nazionale Donne del Vino. L’evento si collega alla celebrazione della nascita del vino Marsala, a 250 anni dall’arrivo in città dell’imprenditore inglese John Woodhouse.

Infine alle 22, sempre sul sagrato di piazza della Repubblica, si presenta “Sciara. Prima c’agghiorna”, di e con Luana Rondinelli e i musicanti di Gregorio Caimi, edito da Navarra. Con l’autrice dialoga Chiara Putaggio, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Ester Pantano.

Domani, domenica 6, invece, la “maratona” si chiude con il suo terzo giorno. In programma più di venti appuntamenti, tra incontri con gli autori e mostre, oltre che laboratori e letture guidate per bambini.

Alle 17, in piazza Filippo Milazzo Maggio, Francesco Vinci presenta “Lo sciopero delle mezze stagioni”, Pubblinews Edizioni e Navarra Editore. Con l’autore dialoga Vincenzo Figlioli.

Tra i numerosi autori, il giornalista Umberto Lucentini presenta il suo libro “Paolo Borsellino 1992…La verità negata”, scritto con Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, edito da San Paolo. Con l’autore dialoga l’avvocato Fabio Trizzino. L’incontro, moderato da Daniele Ienna, nasce in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala. Questo libro è la nuova edizione di quello apparso nel 1994, arricchito di testimonianze inedite. Racconta, quindi, cosa è cambiato in questi ultimi anni.

Alle 21, sempre sul sagrato di piazza della Repubblica, lo scrittore Santo Piazzese presenta “Sei casi per Lorenzo La Marca”, edito da Sellerio. Con l’autore dialogano Renato Polizzi e Leonardo Paladino, del circolo dei lettori di Partanna “Il Club del Voltapagina”. Per la prima volta riuniti in un unico volume sei racconti con protagonista Lorenzo La Marca, biologo per vocazione e detective per necessità. Storie di ironia e tensione, mistero e ambiguità, a volte nerissime.

A seguire, alle 22 in piazza della Repubblica, il noto chitarrista Mauro Di Domenico presenta “Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone”. Con la prefazione di Mauro Pagani e Beppe Vessicchio, il libro, uscito per Edizioni Curci in collaborazione con Demea eventi culturali, dipinge un ritratto di Ennio Morricone, indimenticabile compositore di fama internazionale. Nel volume ventisette anni di incontri, amicizia e collaborazioni, raccontati dall’artista, che concluderà l’incontro con una sua performance. A conclusione, alle 23, in piazza della Repubblica il video mapping a cura di Antonio Mauro, proiettato sulla facciata del duomo di Marsala.

Tra gli altri appuntamenti in programma domani, alle 20 in piazza Filippo Milazzo Maggio c’è Umberto Li Gioi che presenta il suo libro “Il Marsala racconta. La gloriosa storia della squadra azzurra raccontata dai protagonisti dei campionati dal 1967 al 2000”. Con l’autore dialoga l’allenatore Uccio Marino. Incontro moderato da Nicola Donato. Evento in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala.

Alle 20 in piazza della Repubblica, premiazione del concorso Narrazioni Etiche, a cura di Comieco. Alle 21, in via della Gancia, Leonardo Aldo Penna presenta il suo libro “Giochi di palazzo”, edito da Navarra. Alle 22, nello stesso luogo, “Il sogno di essere invisibile”, letture calviniane a cura di Francesco Vinci, con Fabiola Filardo, voce recitante, e Maria Luisa Pala, al flauto.

Domani si chiude il festival e si chiudono pure le mostre in corso, con ingresso gratuito: a Palazzo VII Aprile “Il Marsala”, esposizione di etichette storiche di vino Marsala, della collezione del dottore Mario Arini; al Circolo Lilibeo “Immersioni”, con opere in plastica riciclata e video installazioni. Quest’ultima è nata in partenariato tra il Mare colore dei Libri e il Festival del Torto.