Alessandra Mistretta, la prima marsalese nel Volley A1

La pallavolista Alessandra Mistretta, marsalese, quest’anno giocherà nella serie A1. E’ la prima volta che ciò si verifica. La giocatrice è stata ricevuta al Palazzo Municipale dal sindaco Massimo Grillo e dall’assessore allo Sport Ignazio Bilardello nei giorni scorsi, che si sono complimentati con lei per il prestigioso traguardo raggiunto, augurandole, nel contempo, di poterla presto vedere cimentarsi nella nazionale maggiore di Pallavolo.

Ad Alessandra Mistretta – che per l’occasione è stata accompagnata oltre che dalla mamma, dal suo mentore e allenatore Giuseppe Viselli e da Maurizio Falco – il sindaco ha donato una pergamena a ricordo della visita.

Alessandra Mistretta, giovanissima, 21 anni, ha già vinto diversi tornei a livello giovanile. Ha iniziato a giocare con le sue sorelle più grandi. Il suo ruolo e quello di libero. Nella sua carriera ha fatto parte della Under 16 di Orago e Casal De Pazzi. Poi i primi passi da professionista in B1 sempre nelle fila del Casal de Pazzi. Nella stagione 2020-2021 il suo temporaneo rientro nella squadra della Sigel in A2 da dove nell’anno successivo si è trasferita all’Ipag Sorelle Montecchio sempre in A2. Lo scorso anno ha giocato a Busto Arsizio e quest’anno approderà in A1. Un traguardo per lei sicuramente meritato.