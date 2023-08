A Trapani 5 denunce per guida senza patente, sotto effetto di alcol e per droga

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona, il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti.

Nel corso dell’attività, sono state denunciate cinque persone e una è stata segnalata alla locale Prefettura per uso personale di droga.

In particolare, sono stati denunciati tre uomini trapanesi, un 30enne per guida senza patente. In due anni è la seconda volta che lo stesso viene sorpreso a guidare senza il previsto documento autorizzativo, che non ha mai conseguito. Altre due persone, un 44enne e un 47enne, sono stati invece denunciati per il reato di guida sotto l’influenza di alcool, poiché venivano sorpresi alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica, mettendo a rischio loro stessi e gli altri utenti della strada.

Nel medesimo contesto operativo, è stato denunciato anche un minorenne per spaccio di sostanza stupefacente. Secondo i Carabinieri il giovane avrebbe ceduto ad un maggiorenne una sigaretta artigianale contenente una mistura di tabacco e hashish. L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Trapani per l’illecito amministrativo di uso personale di droga.