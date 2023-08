Timore allagamenti da settembre, Paceco si prepara con alcune azioni

Una “ordinanza contingibile e urgente per la pulizia e manutenzione di canali e fossi, al fine di prevenire fenomeni di allagamento sul territorio comunale”, è stata firmata dal Sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, in considerazione delle forti e abbondanti piogge che nell’autunno scorso “… hanno causato l’esondazione di alcuni corsi d’acqua e hanno provocato, in particolare nelle frazioni di Nubia e Dattilo, il dissesto del territorio spondale con danni alle proprietà limitrofe”.

Viene ordinato “a tutti i proprietari di fondi laterali e/o frontisti di fossi e corsi d’acqua in genere, di provvedere, entro il 5 settembre 2023 per quanto di competenza, alla manutenzione del reticolo idraulico in modo da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche”. Gli stessi, entro il termine del prossimo 5 settembre, dovranno:

assicurare la normale manutenzione dei canali di scolo regolari e ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati;

rimuovere ogni materiale e/o struttura (deviazioni, sbarramenti, ecc.) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;

effettuare la manutenzione, pulizia e il consolidamento delle sponde delle aree di proprietà, rimuovendo tutte le cause di ostacolo e d’impedimento del regolare corso d’acqua;

eliminare e rimuovere immediatamente tutti gli scarichi idrici non regolari e non autorizzati recapitanti nei corsi d’acqua superficiali.

In aggiunta a questi interventi, l’Amministrazione comunale ha programmato la pulizia di tombini, caditoie, cunette, pozzi e canali, soprattutto nelle frazioni di Nubia e Dattilo, con inizio dei lavori previsto entro il prossimo 20 agosto.

Il Sindaco ha emanato l’ordinanza “a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, valutando la necessità di effettuare l’urgente manutenzione e pulizia dell’alveo e delle sponde dei corsi d’acqua, liberandoli da piante e detriti che ostruiscono il regolare deflusso dell’acqua, per attuare una corretta prevenzione contro il rischio di danni e disagi provocabili da una inidonea regimazione delle acque meteoriche”.

“La mancata manutenzione di fossi, canali e condotte che consentono il drenaggio delle acque dai terreni limitrofi, – scrive il Sindaco – può causare, in coincidenza di periodi di intensa piovosità, allagamenti di immobili con conseguenti danni, nonché problemi di stagnazione di acque e proliferazione di insetti nocivi per la salute pubblica”. Inoltre, “il mancato espurgo dei fossati laterali alle strade e la pulizia dei canali da parte dei frontisti, può causare l’allagamento della sede stradale durante i periodi di intensa piovosità, con grave pericolo per la circolazione stradale”.

Il provvedimento scaturisce anche da numerose segnalazioni, da parte della Protezione Civile e della Polizia Municipale, riguardanti una diffusa mancanza di manutenzione di fossi, canali e condotte private in tutto il territorio comunale.

Nell’ordinanza è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 600 euro, nei casi di violazione.

“Qualora, tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto, non provvedano entro i termini stabiliti, – avverte il primo cittadino – si avvierà direttamente il procedimento per l’esecuzione di tutti i lavori necessari, in danno e a spese dei trasgressori, anche con l’ausilio della Forza Pubblica”.

