Schifani in sopralluogo all’aeroporto di Catania… in elicottero. L’indignazione di Barbagallo

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, assieme al presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e al presidente e all’amministratore delegato di Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi, ha effettuato un sopralluogo al Terminal A dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all’incendio dello scorso 16 luglio.

Presenti anche l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, e il colonnello Emanuele Di Francesco, comandante dell’aeroporto di Sigonella.

Constatate le condizioni della struttura, che ne consentirebbero l’utilizzo, il governatore siciliano ha incontrato i responsabili degli enti preposti a rilasciare le necessarie autorizzazioni per velocizzarne l’iter. Al termine della riunione operativa è emerso che la riapertura dell’aerostazione, ottenuti nulla osta, potrà avvenire a breve.

Schifani si dice soddisfatto. Un pò meno il segretario del Partito Democratico siciliano Anthony Barbagallo e gli interi due gruppi parlamentari che fanno riferimento al leader di “Sud chiama Nord”, cioè il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

Secondo Barbagallo, il sopralluogo di Schifani è avvenuto comodamente arrivando in elicottero, mentre tutti i siciliani fanno grossi sacrifici per la carenza di infrastrutture nell’isola.

Barbagallo scrive sulla sua pagina Facebook: “Ennesima passerella, ennesimo spot! Oggi il Presidente Schifani, arrivando comodamente in elicottero all’aeroporto di Catania, ha fatto la solita passerella con l’immancabile punto stampa così da poter dichiarare come suo solito “tutt’apposto! Siamo bravissimi e il governo regionale fa tutto bene!”. Chissà se la pensano allo stesso modo i normalissimi cittadini e turisti che fanno lo slalom tra i cantieri infiniti della Catania-Palermo; o le centinaia di persone che per ore aspettano un autobus AST che non passa mai; o ancora, i passeggeri ammassati nei tendoni improvvisati in un terminal aeroportuale mai potenziato per sopperire ai disagi dopo il rogo di ormai 20 giorni fa!? Questa sceneggiata del presidente Schifani è la sintesi del suo governo e della sua visione di Sicilia: farsela alla larga dai disagi e raccontare ai giornalisti che va tutto bene. Ormai è chiaro, anche a partiti della sua stessa coalizione: la gestione dell’emergenza da parte di Sac è stata un fallimento, e non solo!Ha portato alla luce interrogativi e dubbi su tante scelte fatte in questi anni da parte della società. Invitiamo il Presidente Schifani a guardare in faccia la realtà, e invece di fare tour in elicottero, rimboccarsi le maniche per risolvere i tanti disagi che in queste settimane vivono i siciliani”.