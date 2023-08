Si inaugura la 71ª Rassegna Meccanico-agricola di Strasatti

Con il taglio del nastro programmato in piazza San Pio alle ore 21, e un percorso gioioso fino a piazza Fiera, prenderà il via oggi, 4 agosto, la 71ª Rassegna Meccanico-agricola di Strasatti, che prevede un brindisi inaugurale alla presenza del sindaco, Massimo Grillo, del parroco, Don Giancarlo Tumbarello, del comitato organizzatore presieduto da Antonino Genovese, del Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Sturiano e del Presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace, e di tutti i protagonisti del ricco evento.

C’è tanta attesa per la più antica festa popolare della città di Marsala, che celebra l’agricoltura, che si svolgerà dal 4 all’ 8 agosto, curata quest’anno da un nuovo Comitato, che prende il nome di “Agriculture!”. Le punte di diamante dell’evento saranno un concerto di Fausto Leali e uno spettacolo di cabaret di Biagio Izzo ma la Rassegna – sostenuta dalla Regione Siciliana, dall’Ars, da Unioncamere Sicilia e dal Comune – prevede tanti altri momenti che coniugano la tradizione religiosa con il divertimento, lo sport e l’enogastronomia: in programma tornei di burraco e padel, una passeggiata ecologica in bicicletta, degustazioni di pizza, cannoli, prodotti tipici locali in abbinamento ai vini marsalesi oltre all’esibizione della Real Tribute Band dei Pooh, ai Giochi d’estate e alla commedia “Tappu supa tappu” con la regia di Giovanni Maniscalco. In programma anche due talk dedicati rispettivamente ai temi dell’agricoltura e dell’enoturismo.

Questi, rispettivamente, gli ospiti dei due talk – moderati dalla giornalista Jana Cardinale – del 6 (tema ‘Agricoltura’) e 7 agosto (tema ‘Enoturismo’) a partire dalle ore 21:Camillo Pugliesi, presidente Cia Sicilia occidentale, Mattia Filippi, Amministratore Uva Sapiens SRL e Vito Falco, Dirigente Ispettorato agricoltura di Tp.Salvatore Ombra, Presidente di Airgest, Federica Fina, marketing communication manager e responsabile enoturismo dell’azienda di famiglia Cantine Fina, e Antonio Marino, Presidente provinciale di Federalberghi. A portare un saluto sul palco sarà Pino Pace, presidente di Uniocamere Sicilia.Le premiazioni e i giochi pirotecnici concluderanno, martedì 8 agosto, la manifestazione.