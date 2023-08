PD Marsala: “Il Comune renda fruibile il Parco Giochi di Sappusi”

Una nota giunge dal Circolo PD di Marsala che, tra una divagazione politica e l’altra torna a far luce sul quartiere Sappusi e su alcune aree in stato di pieno degrado. In questo caso il Parco Giochi per i bambini.

“No. No, non si può chiedere ad un’ Amministrazione Comunale di prendere posizione su una legge di civiltà come il salario minimo che, come partito, ci vede impegnati a livello nazionale in una battaglia, anch’essa di civiltà, per dare dignità al lavoro e ai lavoratori, non più poveri ma cittadini. Su questo siamo d’accordo. Magari si potrebbe chiedere ad un’Amministrazione Comunale della Regione Siciliana di prendere posizione in merito allo scellerato disegno di legge sull’autonomia differenziata, opponendosi ad una misura che discriminerà ulteriormente i cittadini siciliani che già pagano per l’ inefficienza dei propri governanti (l’attuale stato dell’aeroporto di Catania ne appare come l’ immagine simbolo).

Pagheranno di più perché, con l’autonomia differenziata, saranno lasciati ancor più soli dallo Stato. Ma ad un’Amministrazione Comunale e, soprattutto, a chi la dirige non si può chiedere di trasformarsi da Pilato a Cesare. E, quindi, non insistiamo. Ma chiedere ad un’Amministrazione di una Città come Marsala che l’essere partigiani dell’anima ci induce a ritenere essere la città più bella della Provincia di Trapani, di garantire i servizi minimi di civiltà, sì, si, questo lo chiediamo.

Siamo stati a Sappusi, una delle tante tappe della nostra estate militante che ci ha condotto anche in contrada Rakalia e prossimamente ci condurrà ad Amabilina. Si realizzeranno Comitati di quartiere. Nel frattempo, abbiamo chiesto al Sindaco di garantire un servizio minimo di civiltà ovvero rendere fruibile il Parco Giochi del quartiere Sappusi, reso disponibile alla cittadinanza dalla precedente Amministrazione. Lo abbiamo trovato in condizioni eufemisticamente pietose. Ne abbiamo sublimato il dispiacere immaginando una trovata del sindaco, generoso nel ricreare un ambiente di apprendimento per i bambini simulando un contesto che richiamasse la giungla. E invece no. Soltanto degrado. Siamo consapevoli : non possiamo chiedere molto al Sindaco la cui macchina amministrativa dalla fase virtuale della campagna elettorale che lasciava presagire un Vado al Massimo sta arrancando nel Vado al Minimo. Ma non possiamo arrenderci a questa lentezza esasperante per la nostra Città.

Chiediamo il perseguire gli obiettivi minimi. Pretenziosi non possiamo essere nel chiedere la riapertura del Monumento per i Mille, dello Stadio Comunale, della Piscina Comunale, del recupero del finanziamento della bretella autostradale o degli asili nido. Magari, in un ritorno di fiamma del Vado al Massimo tutto questo sarà realizzato a ridosso della campagna elettorale, facendo perdere, nel frattempo, ai cittadini marsalesi la fruibilità di questi servizi di civiltà. Ma, a proposito di fruibilità, torniamo agli obiettivi minimi e cortesemente giriamo al Sindaco una domanda che ci hanno rivolto i cittadini e anche i bambini “Quando tornerà disponibile il Parco Giochi del Quartiere di Sappusi?.