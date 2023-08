Luce allo svincolo per Birgi, il sindaco di Marsala: “Non è vero che la Provincia si è sostituita a noi”

“Ho letto con stupore che il Commissario Straordinario Raimondo Cerami, comunicando il ripristino dell’illuminazione della rotonda vicina all’aeroporto di Birgi, avrebbe specificato che, per questi lavori, il Libero Consorzio si sarebbe sostituito al Comune di Marsala”, sottolinea il Sindaco Massimo Grillo”.

E per il vero è così, perchè una nota è arrivata, molto chiaramente dall’ex Provincia. Ma Grillo respinge le accuse: “Una cosa assolutamente non vera. Anzi è vero l’esatto contrario: il Comune di Marsala pur non essendo di sua competenza, si è preso l’onere di ripristinare l’illuminazione della rotonda di Birgi, sostituendosi più volte al Libero Consorzio e al Comune di Misiliscemi sul territorio del quale ricade quella rotonda”.

Dal Comune di Marsala raccontano i fatti, nella loro versione: “Dopo diversi incontri in Prefettura, alla presenza della Prefetta, del sindaco di Misiliscemi, del comandante della Polizia Municipale di Marsala, del presidente dell’Airgest Salvatore Ombra e dei dirigenti dell’ex Provincia, il Comune lilybetano si è impegnato “ad anticipare le somme necessarie” e ha provveduto nei mesi scorsi al ripristino dell’illuminazione nei pressi dell’Aeroporto di Birgi (come si può vedere da documentazione in allegato).

“Ciò in attesa della voltura di un contatore della luce, proprio quello della rotonda, che impropriamente negli anni scorsi era stato intestato al Comune di Marsala e con l’impegno che tali somme venissero poi riversate al nostro ente a seguito di un accordo di collaborazione – scrive l’Ente comunale marsalese -. Nel frattempo, nel mese di aprile 2023, il Libero Consorzio Comunale di Trapani autorizzava a smontare i pali della luce della SP21, compresi quelli relativi alla rotonda dell’Aeroporto di Birgi, per un transito di trasporti eccezionali di pale eoliche, lasciando al buio quel tratto di strada strategico per il territorio“.

Dopo aver disposto la rimozione dell’illuminazione di un tratto di strada provinciale è stato il Libero Consorzio stesso – sempre secondo il sindaco Grillo – a doverne garantire il ripristino, comprendendo nei lavori anche la rotonda dell’Aeroporto. A tal proposito, proprio una decina di giorni fa, il dirigente provinciale Falzone, comunicava al Comune di Marsala che il Libero Consorzio Comunale disponeva di fondi per eseguire l’intervento e che aveva bisogno di una verifica dell’impianto e di una quantificazione della spesa. Con spirito collaborativo il Comune di Marsala, tramite suo personale ha fatto effettuare una verifica alla ditta di manutenzioni della pubblica illuminazione e comunicato l’esito al Libero Consorzio Comunale.

“Come si facilmente dedurre – conclude il primo cittadino – la mia Amministrazione ha sempre dimostrato pieno spirito collaborativo nei confronti del Libero Consorzio, spesso sostituendosi a quest’ultimo per garantire una giusta illuminazione e la sicurezza stradale in un tratto strategico come quello della SP21. Per questo ci è apparso assolutamente ingeneroso il comportamento del Commissario Straordinario Cerami che evidentemente non ricopre più con equilibrio il proprio ruolo ma ha deciso di partecipare al dibattito politico. Atteggiamento che non lo fa essere super partes e che oltretutto è poco rispettoso non solo dello scrivente ma della Comunità marsalese”.