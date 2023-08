Locazione temporanea di alloggi, il Comune di Marsala pubblica un avviso

Con un avviso a firma del dirigente del settore Servizi Sociali, Gaspare Quartararo, il Comune di Marsala invita i soggetti privati, o altri soggetti comunque interessati, proprietari di immobili residenziali ricadenti negli ambiti urbani a manifestare l’interesse alla locazione temporanea di alloggi. Gli immobili, attraverso l’utilizzo al fondo complementare del PNRR, saranno destinati a ospitare, sempre a tempo determinato, gli assegnatari di case di edilizia residenziale pubblica.

La manifestazione di interesse, da inviare al Comune di Marsala, entro e non oltre il 21.08.2023, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it,

riportando l’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR“, dovrà contenere:

a) dati generali del soggetto interessato

b) copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante;

c) dichiarazione di aver preso visione del presente avviso e di accettarne incondizionatamente il contenuto, con manifestazione di volontà a cedere, all’Amministrazione Comunale per l’esecuzione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, l’immobile dietro pagamento di prezzo di cessione come sopra indicato da indicare a cura dell’interessato in cifre e in lettere.

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

copia del titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’alienazione;

certificato catastale dell’immobile con planimetrie catastali;

almeno n.5 foto del fabbricato;

copia di idoneo e valido titolo edilizio con allegate planimetrie;

sintetica descrizione del fabbricato e stato di conservazione;

dichiarazione che l’immobile è integralmente libero da pesi, gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie;

formale dichiarazione di impegno del soggetto proponente a presentare all’amministrazione Comunale, in caso di positiva selezione, la documentazione integrativa necessaria a completare la procedura secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

A tutela dell’interesse pubblico connesso all’ottenimento dei fondi, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio di selezionare le manifestazioni di interesse che siano economicamente più vantaggiose e che consentano di meglio adempiere alle disposizioni normative e del bando in questione in materia.

Al ricevimento delle manifestazioni d’interesse, scaduto il termine indicato, saranno individuate, tra le manifestazioni d’interesse pervenute quelle per le quali ricorrano i presupposti per la partecipazione al bando.

Si fa presente che in caso di selezione ed accettazione della proposta i privati dovranno formalizzare l’impegno nei modi e termini che verranno stabiliti dall’ Amministrazione Comunale.

L’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio online del Comune e presso il sito Web del Comune.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: R.U.P. lavori Ing. Rosa Maria Basone.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi alla Persona -Ufficio alloggi popolari Dott.ssa Vita Vinci (0923993708)