Ancora lavori nelle strade marsalesi, dal 7 al 12 traffico limitato in via Trapani

La viabilità della Città di Marsala, già messa in ginocchio da lavori alle fognature, alla fibra ottica e alla pista ciclabile del Lungomare, viene ancora una volta ostacolata.

La Polizia Municipale infatti, per il tramite del suo comandante, ha pubblicato un’ordinanza dirigenziale per tutelare la viabilità in un tratto della via Trapani interessata da lavori di scarificazione e nuova pavimentazione.

Dal 7 al 12 agosto dalle ore 7 alle ore 15 dal lunedì al venerdì, verrà istituito un senso unico di marcia in direzione Marsala-Trapani nel tratto compreso tra la via Ugdulena e l’intersezione con via Erice. Quindi non si potrà scendere verso corso Gramsci provenendo dalla rotonda di via Trapani.

Dal 7 al 12 agosto, dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì, la via Trapani verrà chiusa al traffico veicolare sempre tra la via Ugdulena e la via Erice.

Dal 7 al 12 agosto, dalle ore 7 alle 19 (lunedì-venerdì), verranno chiuse al traffico le vie Castelvetrano, Favignana, Pantelleria e vicolo Levanzo e nelle stesse giornate agli stessi orari verrà installato un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata ambo i lati in via Trapani e nelle vie Castelvetrano, Favignana e vicolo Levanzo.

L’impresa esecutrice dei lavori sarà incaricata di installare la segnaletica stradale momentanea a partire dagli accessi in questi punti, come per esempio nell’intersezione con Grotta del Toro.