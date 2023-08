Botta e risposta tra Cerami (ex Provincia) e Grillo sull’illuminazione alla rotatoria di Birgi

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, fa alcune precisazioni dopo la diffusione di alcune notizie da parte del Comune di Marsala sull’attività che l’Ente provinciale ha posto in essere per provvedere al ripristino della pubblica illuminazione della rotatoria dello svincolo di accesso all’aeroporto di Birgi.

E così continua il botta e risposta tra il sindaco Grillo e il Commissario Cerami, come se già non bastasse l’annosa vicenda che riguarda le sedi scolastiche di Commerciale e Agrario, con in mezzo anche la vicenda legata alla Facoltà di Enologia.

Cerami tiene a precisare che l’intervento è stato disposto, a seguito di una specifica richiesta dell’Ass. Regionale alle infrastrutture del 23 luglio scorso, i cui lavori sono tutt’ora in corso, e che ha riguardato un ripristino integrale di tutta l’illuminazione della rotatoria compreso anche la sostituzione di ml 380 di cavo butilico e non la rimessa in pristino dopo il passaggio dei carichi eccezionali per la costruzione di un impianto eolico.

“Appare sicuramente inopportuno – sottolinea Cerami – l’attacco del sindaco di Marsala che fa riferimento e produce un documento datato 03.04.2023, mentre la richiesta a questo Libero Consorzio Comunale è pervenuta da parte dell’Assessorato regionale il 23 luglio scorso; peraltro in questa data l’impianto di illuminazione in capo al Comune di Marsala risultava non funzionante. Senza volere entrare in polemica con il sindaco Grillo, questa gestione commissariale ha ritenuto opportuno attivarsi in un momento di grave crisi per tutto il trasporto aereo della Sicilia, cercando di alleviare le difficoltà degli operatori turistici, dei passeggeri e di tutto il comparto che ha risentito fortemente della chiusura dell’aeroporto di Catania. Appare pertanto fuori luogo la dichiarazione del sindaco di Marsala di ricercare le responsabilità altrove, dopo che il LCC ha risolto le criticità tempestivamente e nell’interesse di tutto il territorio”.