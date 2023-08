Ersu Palermo “Grazie a Schifani e Sunova per l’impianto fotovoltaico”

PALERMO (ITALPRESS) – “Affrontando il cambiamento certamente si può dare una svolta positiva al nostro destino e i giovani non sono un problema, ma un’opportunità”. Lo ha detto il presidente ERSU Palermo, Michele D’Amico, in relazione alle dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che come governo regionale ha accettato la proposta dell’azienda cinese Sunova Solar Italia, condividendo l’intenzione di destinare in donazione l’impianto fotovoltaico da 50 kilowatt alle sedi dell’Ersu di Palermo.

“Come diceva il presidente della Repubblica Sandro Pertini – ha continuato D’Amico – non è di sermoni che hanno bisogno i giovani, ma di esempi concreti, onestà, coerenza e altruismo; nella consapevolezza – fra l’altro – che investire sulle energie rinnovabili e sulla difesa del patrimonio ambientale è assolutamente strategico per un futuro migliore”.

“E’ proprio per questo – ha aggiunto il presidente ERSU – che personalmente, ma anche a nome del C. di A. e del personale di ERSU, nonchè di tutta la comunità studentesca e accademica, desidero ringraziare sia il presidente della Regione, Renato Schifani, che la Sunova Solar, per avere accolto la proposta di ERSU Palermo, destinando la donazione alla residenza universitaria, premiando il lavoro della Direzione e del personale dell’ERSU sempre in prima linea per garantire il diritto allo studio universitario”.

Ieri pomeriggio, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, aveva ricevuto a Palazzo d’Orlèans, a Palermo, Junhong Chen, responsabile commerciale di “Sunova Solar Italia”, azienda specializzata nelle soluzioni energetiche che progetta e produce componenti puliti di energia rinnovabile, per concludere l’accordo che premia il lavoro dell’ERSU.

– Foto: Ufficio stampa Ersu Palermo –

(ITALPRESS).