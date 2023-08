Cous Cous Fest di San Vito: i primi nomi in concerto

Torna in grande il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo per l’edizione 2023. Un evento che fa incontrare mondi diversi, mette insieme buon cibo, divertimento e grandi emozioni. Una miscela di ingredienti che trova in un lembo di terra, circondato da due riserve naturali, il suo scenario ideale. San Vito Lo Capo, il luogo dove il cous cous incontra il mondo, dove si sceglie la pace e si dà il benvenuto alla diversità.

Quest’anno sfide in cucina tra le nazioni, eventi, stand enogastronomici, concerti, talk show si terranno dal 15 al 24 settembre prossimi.

I primi nomi annunciati per i concerti sono: il 18 settembre Raiz, voce storica degli Almamegretta, il 20 settembre i The Kolors, il 21 Lo Stato Sociale, il 22 i Coma_Cose, il 23 settembre Stef Burns e Neja.