A Calatafimi tutto pronto per la fiera “I Sapori di Grani Antichi”

E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione della fiera enogastronomica “I Sapori di Grani Antichi”, organizzata dall’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta” – presieduta da Diego Scandariato – con il supporto della Peralta Production, di Filippo Peralta, e con il patrocinio del Comune di Calatafimi-Segesta e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. L’evento, con un programma ricco di sorprese, tra degustazioni e intrattenimento per grandi e piccoli, gruppi folkloristici, scuole di ballo, musica e cabaret, si svolgerà dall’11 al 13 agosto.

“Ringrazio l’Associazione ‘Terra dei Sapori’ per l’organizzazione della seconda edizione de ‘I Sapori dei Grani Antichi’ – dice il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso -. Questa edizione inizia ad assumere livelli consolidati di eccellenza, che attraverso il suo format di fiera e di degustazione enogastronomica, in abbinamento ad eventi dello spettacolo di notevole richiamo turistico, diviene trainante per l’economia al fine di promuovere i prodotti tipici locali e le aziende del comprensorio, ma anche un punto di forza quale evento turistico della provincia di Trapani”.

Oltre alle degustazioni di vini pregiati e prodotti tipici della zona, la fiera prevede stand gastronomici e spettacoli musicali. La manifestazione, che si svolgerà in piazza Nicolò Mazzara, ha l’obiettivo di far incontrare il pubblico con i produttori locali e i loro prodotti a Km 0. La kermesse quest’anno punta i riflettori sulla “Sagra della Pasta di Grani Antichi Siciliani”, con piatti prelibati cucinati dagli chef del territorio, che saranno disponibili ogni sera negli stand allestiti in piazza.

In programma anche la 1ª edizione del Premio 91013 – Eccellenze di Calatafimi-Segesta che vedrà premiare, venerdì 11 agosto, il 6° Reggimento dei Bersaglieri, e l’Aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani-Marsala – per la fondamentale attività svolta a sostegno dello sviluppo del territorio provinciale con la conquista di numeri importanti che qualificano l’operato dello stesso scalo, oltre che per il ruolo svolto in seguito all’emergenza dei giorni scorsi ai danni dell’aeroporto ‘Bellini’ di Catania. Domenica 13 agosto il Premio verrà assegnato a chi, nei vari ambiti, si è distinto per meriti, tra i cittadini del territorio. Ogni sera l’evento prenderà il via alle ore 19. L’ingresso è gratuito.