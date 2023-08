La Sicilia detiene il record di nidi di Caretta Caretta: sono 105 da Marsala a Capo Passero

Non solo in Sicilia, ma in Italia nonostante l’emergenza climatica, le bombe di grandine o gli incendi, c’è un vero e proprio boom di nidi di tartarughe Caretta Caretta, la testimonial più celebre degli animali a rischio di estinzione.

Negli ultimi tempi diverse sono state le nidificazioni nelle spiagge della Provincia di Trapani, da Marsala a San Vito e in tutta l’isola in generale.

Da un capo all’altro, la Sicilia si conferma la regione italiana che detiene il primato per nidi censiti nell’estate 2023: in un totale nazionale di 293 nidi – record assoluto tra le Nazioni secondo i dati del progetto Life Turtlenest di Legambiente – nell’isola sono ben 105, comparsi un po’ dappertutto, nelle spiagge di Lampedusa e di Portopalo di Capo Passero, ma anche in luoghi più affollati nell’agrigentino e, come si è detto, nel trapanese.

Al secondo posto c’è la Calabria con 86 nidi, la Campania con 43, poi la Puglia con 24, la Toscana con 12, il Lazio con 11, la Sardegna con 8. Complice il riscaldamento del mare, anche l’Emilia Romagna ha il suo nido, a Cervia: un ritrovamento eccezionale nel Nord Italia dopo quello sensazionale di Jesolo nel 2021.

Si preparano a festeggiare le nascite anche Francia e Spagna: lungo la Costa Azzurra, la Provenza e l’Occitania.

Secondo gli ultimi rapporti, il Mediterraneo è tra i bacini che si stanno scaldando più velocemente sul pianeta, a ritmo di 0,4 gradi centigradi per ognuno degli ultimi decenni. Le proiezioni per il 2100 variano tra 1, 8 e 3, 5 gradi in più rispetto al periodo tra il 1961 e il 1990. E questo, paradossalmente, è un bene per la tartarughine.