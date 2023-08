Nella nuova pista ciclabile di Marsala spunta… un divano letto

Alla pista ciclabile del Lungomare di Marsala ci si può… dormire. Nel tratto che costeggia il Parco della Salinella, di fronte le palazzine popolari del quartiere Sappusi, proprio nel marciapiede accanto alla pista ciclabile che sta per essere costruita e che già viene utilizzata da corridori, atleti e camminatori, è stato adagiato comodamente un divano letto… aperto.





Ottimo per fare un riposino al fresco, ma non proprio una bella vista al tramonto. Come mai qualche operatore ecologico passato da lì non lo ha notato? L’Amministrazione comunale dovrebbe intervenire subito per far rimuovere il divano letto che, in quanto ingombrante, va smaltito correttamente.