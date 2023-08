Marsala: da Ventrischi si è persa la cagnolina Chloe, l’appello

C’è una famiglia che cerca la sua cagnolina smarrita a Marsala in contrada Ventrischi. E’ una maltesina di nome Chloe.

“A lei ci lega un legale speciale, per noi è una gioia infinita averla. Chole è dolcissima, tosata e indossa una pettorina viola con una medaglietta a forma di cuore – affermano i proprietari -. La denuncia della scomparsa è stata fatta. Siamo disperati, disposti anche a dare una piccola ricompensa a chi la trovasse. Noi siamo nativi di Marsala, ma residenti in Friuli, andremo via per Ferragosto e per questo vorremmo ritrovala e riportarla con noi a casa”.

Chiunque avvistasse la cagnolina può avvicinarsi e contattare il numero 392.7811693 per riportarla a casa.