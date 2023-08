Disagi sul Lungomare di Erice per lavori Enel, si svolgeranno fino alle 11.30

A seguito delle proteste della sindaca di Erice Daniela Toscano che aveva segnalato all’Enel i gravi disagi nell’intenso traffico veicolare a causa dei lavori stradali in corso nel tratto della strada costiera che collega la zona di San Cusumano alla frazione di Pizzolungo, l’Enel per oggi ha sospeso i lavori per consentire la regolarizzazione del traffico veicolare nell’importante arteria viaria.

A partire dalla giornata di oggi, 3 agosto, alla ripresa dei lavori, l’Enel adotterà differenti modalità di lavoro al fine di minimizzare i disagi alla circolazione, concentrando gli interventi nelle primissime ore del mattino: