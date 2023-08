Aumentano i costi della discarica, Alcamo aumenta la Tari dal 2 al 6%

“Ancora una volta il Consiglio comunale di Alcamo si trova costretto a mettere una pezza alla cattiva gestione regionale dei rifiuti che perdura ormai da decenni”. Lo fanno sapere i gruppi ABC – Alcamo Bene Comune, Avanti con Surdi e Movimento 5 Stelle.

“La tariffa di smaltimento RSU in discarica è aumentata, nell’ultimo anno, del 56% (da € 232 a 360): un aumento deciso unilateralmente dalla discarica presso cui la Regione obbliga i comuni (non solo il nostro) a conferire i rifiuti indifferenziati – affermano i consiglieri -. Le responsabilità regionali, inoltre, appaiono essere ancora più gravi: solo ieri sulla stampa si riportava la notizia che la nostra regione rischia seriamente di non utilizzare di 1 miliardo di euro di fondi europei, tra i quali 114 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per l’incapacità di portare a termine i progetti. Il sistema normativo nazionale prevede che ogni spesa legata alla spazzatura, quindi anche questi aumenti, debbano essere pagati solo attraverso la Tari da parte degli utenti, non ci sono altri modi”.

Come affermano i gruppi in Aula, i risultati raggiunti dal Comune di Alcamo e dai suoi cittadini (nel 2022 quasi il 70% di raccolta differenziata) consentono un aumento della Tari non così alto come quello imposto per lo smaltimento.

Infatti, gli aumenti non saranno del 20%, ma andranno dal 2 al 6%.

La maggioranza attraverso un comunicato letto in aula, ha espresso la precisa richiesta di attivare un tavolo di confronto con il Governo Regionale, investendo tutti i comuni siciliani come organi politici determinanti e decisivi nelle scelte e per adeguarsi ai costi dello smaltimento.

“Teniamo a precisare che la richiesta è stata accolta, condivisa e sottoscritta da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione presenti – dicono infine gli esponenti alcamesi -. Ed è surreale che alcune parti politiche dapprima confermino e condividano la stigmatizzazione della carenza del sistema di smaltimento regionale e in seguito invece attribuiscano alla maggioranza le responsabilità diffondendo cifre totalmente false”.