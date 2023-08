Cisl incalza il Comune di Marsala sulla piscina comunale, breve storia dell’impianto abbandonato

“Desta preoccupazione la chiusura della piscina comunale, fondamentale sia per gli sportivi praticanti, per gli anziani che hanno bisogno di terapie di quel genere, sia per gli stessi lavoratori del settore, e resta incerta la situazione della Palestra Bellina. Sarebbe dunque il caso che l’Amministrazione comunale pensasse a quali spazi pubblici per le attività sportive e ricreative si possono a mettere a disposizione dei giovani, anziani e di tutti i cittadini marsalesi”.

A scriverlo in una nota rivolta al Comune di Marsala è Antonio Chirco Responsabile comunale Cisl Marsala. “Non sappiamo quali cause hanno portato alla chiusura della piscina. Ci rivogliamo al sindaco e all’assessore per chiedere loro come intendono affrontare e garantire un servizio così prezioso per la salute dei cittadini e dei giovani”.

In realtà la causa che portò alla chiusura della Piscina fu un contenzioso tra il Comune e la precedente gestione. Ma da allora nessuna manutenzione alla struttura che anzi è in stato di totale abbandono.

Anni fa l’assessore Michele Gandolfo, poi rimosso dalla Giunta Grillo, aveva fatto sapere che ci sarebbe stato un bando per l’affidamento della piscina a una nuova società, ma solo dopo l’approvazione del Regolamento sull’impiantistica sportiva da parte del Consiglio comunale. Gandolfo lo affermò nel novembre del 2021. Nel marzo 2022 il Consiglio approvò quel Regolamento ma nessun bando è stato mai fatto.