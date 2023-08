A Tre Fontane il Tributo a Renzo Arbore con l’orchestra O’Sarracino

Tributo a Renzo Arbore con l’orchestra O’Sarracino, giovedì 3 agosto, alle ore 22, in piazza Favoroso a Tre Fontane, litorale di Campobello.

La band siciliana, nata a Mazara nel 2012 e formata da 10 musicisti professionisti accomunati dalla passione per i classici napoletani, si esibirà in un vasto repertorio di canzoni (in dialetto napoletano e in italiano) caratterizzate sia da testi ironici e divertentissimi come “Cocorito”, “La zanzarita”, “Il clarinetto”, “Pecchè nun ce ne jammo in America”, sia dagli arrangiamenti musicali degni di rilievo come quelli che si ritrovano in classici, quali “Luna Rossa”, “Voce e notte” e “O surdato nnamurato”, rendendo omaggio al grande maestro, personaggio noto in tutto il mondo non solo per aver fondato l’Orchestra italiana, ma anche per aver regalato a tutti, con i suoi programmi televisivi, momenti indimenticabili di spettacolo e di musica.

L’evento musicale fa parte del palinsesto “Estate D’Amuri” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e curato dall’assessore Gianvito Greco con la collaborazione dell’addetto all’organizzazione di eventi Nino Centonze.