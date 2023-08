A Partanna solo un ‘concertone’ estivo: quello di Boomdabash

Dopo molti anni, Partanna abbandona o quasi la stagione dei grandi concerti. Nuova Amministrazione comunale e nuova gestione dell’ambito culturale – dopo gli anni sotto la guida di Nicolò Catania – che ha puntato indubbiamente sull’evento clou e di qualità, ovvero il cartellone delle Orestiadi e rilevanti nomi del teatro e del cinema, o la rassegna di libri “Letture nel Chiostro – Partanna che legge”, la Sagra della Cipolla, il concerto dell’Orchestra Barocca.

Ma quest’estate ci sarà solo un ‘concertone’ in Piazza secondo quanto rilevano i siti di ticket online. Ovvero quello di Boomdabash il 27 agosto in Piazza Falcone Borsellino con ingresso gratuito.

Una scelta, una strada nuova? Fatto sta che Partanna da 15 anni a questa parte è conosciuta in Provincia e non solo come la “Città dei grandi concerti”.