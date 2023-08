Marsala: Grillo assegna le deleghe di Milazzo a Tumbarello ma solo temporaneamente

Con un proprio provvedimento, il sindaco di Marsala ha conferito temporaneamente all’assessore Giacomo Tumbarello – già titolare delle deleghe Urbanistica e Pianificazione, SUAP, Grandi Opere e Pnrr, infrastrutture viarie, aree naturali protette, finanziamenti comunitari FUA, Aree urbane protette – quelle del dimissionario Michele Milazzo e cioè servizi ecologici e igienici, Ambiente, Spiagge e Canile.

“Nelle more di ristabilire il quorum in Giunta – ho inteso assegnare le deleghe che erano di Michele Milazzo – all’architetto Giacomo Tumbarello cui ho chiesto ulteriore impegno al servizio della Città”.

Sembra quindi definitiva la decisione di Grillo, che ancora non si era pronunciato in tal senso, in merito alle dimissioni di Milazzo. Ora partirà il toto nome.